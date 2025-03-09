من هو كارليس مينيارو الذي فجع برشلونة برحيله

2025-03-09 09:20:03 - المصدر: واع

متابعة – واع

أعلن نادي برشلونة الاسباني، مساء أمس السبت، عن وفاة طبيب الفريق الأول كارليس مينيارو غارسيا، في فندق الفريق الكتالوني قبيل انطلاق مباراة "البارسا" ضد أوساسونا دون أن يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل بشأن الوفاة.

وتوفي مينيارو بشكل مفاجئ عن عمر ناهز 40 عاما، والذ كان مرتبطا بنادي برشلونة لكرة القدم منذ عام 2017.

وقبل انضمامه إلى فريق برشلونة الأول، عمل الراحل لمدة ست سنوات كطبيب مساعد في وحدة المساعدة والوقاية الرياضية، كما عمل الدكتور مينيارو سابقا مع فريق كرة الصالات بالنادي الكتالوني.

وانضم مينيارو هذا الموسم إلى طاقم فريق برشلونة الأول لكرة القدم، بعد أن اختاره مدرب "البارسا" هانسي فليك كبديل للدكتور كزافييه فالي، الذي عمل في الخدمات الطبية للنادي على مدار العشرين عاما الماضية.

وعمل مينيارو في الفريق الأول لنادي برشلونة جنبا إلى جنب مع الدكتور ريكارد برونا.

ووفقا لمصادر إسبانية، فقد كانت علاقة الراحل باللاعبين وثيقة للغاية، حيث كان يتقاسم غرفة تبديل الملابس معهم وكان مسؤولا عن تقييم الحالات أثناء المباريات.