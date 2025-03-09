الأنواء الجوية: استمرار تساقط الأمطار مع فرصة لحدوث عواصف رعدية

2025-03-09 10:05:02 - المصدر: واع

بغداد- واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت استمرار تساقط الأمطار مع فرصة لحدوث عواصف رعدية.

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "غداً الاثنين سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط أمطار خفيفة الشدة في أماكن متفرقة من المنطقتين الوسطى والشمالية مع فرصة لحدوث عواصف رعدية أحياناً، وتكون درجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية" ،مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الاثنين في السليمانية 14، وبغداد وديالى والأنبار وواسط وكربلاء المقدسة والديوانية وذي قار والمثنى 21، دهوك وأربيل وكركوك 18، نينوى 20، صلاح الدين وبابل والنجف الأشرف وميسان 22، والبصرة 24".

وأضاف، أن "يوم الثلاثاء سيكون الطقس على العموم غائماً جزئياً الى غائم يتحول تدريجياً إلى صحو ليلاً مع تساقط أمطار خفيفة في المنطقتين الشمالية والجنوبية ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتكون مقاربة في المنطقة الشمالية".

وأشار إلى، أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً في جميع مناطق البلاد ، ودرجات الحرارة على العموم ترتفع قليلاً".

ولفت إلى، أن "يوم الخميس القادم سيكون الطقس صحواً مع بعض القطع من الغيوم في جميع مناطق البلاد ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتكون مقاربة في المنطقة الشمالية".