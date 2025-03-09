إحباط محاولة تهريب أدوية عبر منفذ زرباطية

2025-03-09 10:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - واسط

تمكنت مديرية منفذ زرباطية الحدودي، اليوم الأحد (9 آذار 2025)، من ضبط عجلة محملة بالادوية غير المرخصة .

وذكر بيان لهيئة المنافذ الحدودية، تلقته "بغداد اليوم"، إنه "تم ضبط عجلة محملة بكميات من الادوية البشرية غير مصرح بها اثناء التفتيش عبر المنفذ".

واضاف البيان، ان "العملية جرت بالتنسيق مع مركز الكمرك، وفق الاجراءات الأصولية من قبل قاضي تحقيق بدرة"، موضحا "تم تحويل سائق العجلة والمضبوطات الى الجهات القانونية لاتخاذ الاجراءات اللازمة".







