2025-03-09 10:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت مديرية المرور العامة، اليوم الاحد (9 آذار 2025)، تنويهاً للسائقين بشأن القيادة في الأجواء الماطرة.

وذكرت المديرية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "يتوجب الالتزام العالي بقواعد السير الآمن تجنباً لوقوع الحوادث المرورية لا سيما في الطرق الداخلية والخارجية".

وأهابت المديرية، بحسب البيان، "بسائقي المركبات القيادة بحذر وانتباه ووضع مسافة أمان كافية بين المركبات لتجنب الوقوف المفاجئ وكذلك الابتعاد عن قيادة المركبة بسرعة مع التأكد من شروط السلامة والأمان في المركبة".

يذكر ان اجواء العراق شهدت خلال اليومين الماضيين نزول امطار بكميات كبيرة مما ادى الى غرق الشوارع واصدار قرار بتعطيل الدوام الرسمي في المدارس بالعديد من محافظات العراق.