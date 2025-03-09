اليوم.. مباراتان في ختام الجولة الـ 23 من دوري نجوم العراق

2025-03-09 10:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ من المقرر انتقام، اليوم الاحد، مباراتان في ختام منافسات الجولة الـ 23 من دوري نجوم العراقلكرة القدم في محافظتي البصرة والسليمانية.

‏ويستضيفملعب الفيحاء في البصرة، المباراة الأولى التي تجمع فريق أصحاب الأرض نفط البصرة،وضيفه فريق الطلبة، عند الساعة التاسعة والنصف مساءً.

بينما تجمع المباراةالثانية، فريق نوروز وضيفه فريق القوة الجوية، وتقام المباراة على ملعب نوروز عندالساعة الـ 11:30 مساءً.

يذكر أن لجنة المسابقاتفي الاتحاد العراقي لكرة القدم، غيرت توقيت مباراة نوروز والقوة الجوية في وقتسابق، وذلك بغية إعطاء الوقت الكافيللاعبين في شهر رمضان، وكذلك فسح المجال لمتابعة المباريات بحسب جدول النقلالتلفزيوني.

كما قررت لجنة المسابقاتفي اتحاد الكرة العراقي تأجيل مباراة النفط مع القاسم التي كانت مقررة في الساعةالـ 9:30 من مساء أول أمس الجمعة، ضمن الجولة الـ23 من دوري نجوم العراق، بسبب سوءالأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التي أثرت على أرضية ملعب الساحر أحمد راضي،وسيتم الإعلان عن الموعد الجديد لاحقًا.