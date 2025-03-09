المصرف الأهلي العراقي يستحوذ على شركة الاتحاد الدولية للتأمين

2025-03-09 10:15:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن المصرف الأهلي العراقي، عن استحواذه على شركة الاتحاد الدولية للتأمين، وذلك بعد حصوله على جميع الموافقات اللازمة من البنك المركزي العراقي. وقال المصرف في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، إن هذا الاستحواذ يأتي في إطار استراتيجية المصرف الأهلي العراقي الرامية إلى توسيع نطاق خدماته المالية وتقديم حلول تأمينية متكاملة تلبي احتياجات عملائه من الأفراد والشركات على حد سواء. ومن المتوقع أن تبدأ الشركة بممارسة أعمالها تحت مظلة المصرف الأهلي العراقي خلال الربع الثاني من العام الجاري، مما يعزز من تكامل الخدمات المالية والتأمينية المقدمة للعملاء. وفي تعليقه على هذا الاستحواذ، قال المدير المفوض للمصرف الأهلي العراقي، أيمن أبو دهيم، يُشكل استحواذ المصرف الأهلي العراقي على شركة الاتحاد الدولية للتأمين خطوة محورية في استراتيجيتنا للنمو والتوسع. فمن خلال هذه الخطوة، نسعى إلى تعزيز منظومتنا المالية وتقديم خدمات تأمينية متكاملة تتماشى مع احتياجات عملائنا المتنوعة. وأضاف، يمنحنا هذا الاستحواذ القدرة على تقديم حلول مالية شاملة تجمع بين الخدمات المصرفية والتأمينية تحت سقف واحد، مما يسهل على عملائنا الوصول إلى منتجات مالية متكاملة تدعم تطلعاتهم وتوفر لهم الحماية المالية المطلوبة، مبيناً أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز مكانة المصرف الأهلي العراقي في السوق، كما ستفتح للمصرف آفاقاً جديدة للتوسع والابتكار في قطاعي المصارف والتأمين. وأكد أبو دهيم، أن المصرف سيواصل العمل على تقديم أعلى مستويات الخدمة والجودة لعملائه، بما يرسخ مكانته كمؤسسة مالية رائدة في العراق. ويعتبر المصرف من أكبر المصارف الأهلية العراقية من حيث الحجم إذ تبلغ قيمة موجوداته حوالي 5.2 ترليون دينار عراقي ويتمتع بشبكة واسعة من الفروع والصرافات الآلية التي يصل عددها إلى 33 فرعاً و300 صراف آلي، فيما تتجاوز قاعدة عملائه 400 ألف زبون. يُذكر أن المصرف الأهلي العراقي يسعى دائماً إلى تطوير خدماته وتقديم حلول مالية مبتكرة تلبي متطلبات عملائه، ويعد هذا الاستحواذ امتداداً لجهوده المستمرة لتعزيز قطاعي التمويل والتأمين في العراق، خاصة وأن شركة الاتحاد الدولية للتأمين تُعد من الشركات الرائدة في السوق العراقي، حيث تقدم مجموعة متنوعة من خدمات التأمين، باستثناء التأمين على الحياة. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام