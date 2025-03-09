الأنواء: تراجع تدريجي للحالة الجوية وأمطار خفيفة في بعض المناطق

2025-03-09 10:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أوضحت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاحد (9 آذار 2025)، أن الحالة الجوية التي أثرت على البلاد خلال اليومين الماضيين ستبدأ بالضعف التدريجي اعتبارًا من ساعات المساء.

ووفقًا لتقرير للهيئة، تلقته "بغداد اليوم"، أن "الطقس سيكون غائمًا جزئيًا إلى غائم على فترات، فيما يتحول إلى صحو خلال الليل في مدن جنوب البلاد والجنوب الغربي".

وأشارت الهيئة إلى أن "الفرصة ما زالت مهيأة لهطول زخات من الأمطار تتراوح شدتها بين الخفيفة والمعتدلة، مصحوبة بالبرق والرعد في بعض مناطق وسط البلاد وجنوبها، ومن بينها الديوانية، الناصرية، ميسان، النجف، السماوة، إضافة إلى الأنبار والسليمانية".

وأوضحت أن "فرص هطول الأمطار ستتراجع تدريجيًا خلال الليل، لكنها قد تستمر في أجزاء من ديالى، السليمانية، وغرب الأنبار، مع تحسن فرص تساقط أمطار خفيفة في مدن شمال البلاد، وخاصة الموصل، كركوك، أربيل، ودهوك".

كما توقعت الهيئة "تشكل موجات من الضباب الكثيف خلال ساعات الصباح في بعض مناطق وسط وغرب البلاد نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة، على أن يتلاشى الضباب تدريجيًا مع تقدم ساعات النهار".

وبخصوص درجات الحرارة، أشارت التوقعات إلى "انخفاض طفيف في وسط وجنوب البلاد، مقابل ارتفاع محدود في مدن الشمال والغرب".













