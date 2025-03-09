2025-03-09 10:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة العراقية، يوم الأحد، بإلقاء القبض على شخص يحمل الجنسية السورية وفقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب وذلك جنوبي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن القوات الأمنية اعتقلت ارهابياً سوري الجنسية في منطقة الزعفرانية جنوبي بغداد لقيامه بتمجيد تنظيم داعش وجرائمه على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وهذا ثاني سوري يتم اعتقال خلال الساعات القليلة الماضية بتهمة الإرهاب، فقد القت القوات الامنية القبض على شاب سوري يحمل الجنسية ذاتها ضمن منطقة أم الكبر والغزلان شرقي العاصمة لقيامه بالترويج للإرهاب، حيث أحتفظ بصورة "أبو وطن" صاحب مقولة "جاينك على كربلاء" على هاتفه النقال، وقام برفعها على إحدى المنصات في محافظة كربلاء، وفقا لمصدر امني.

تجدر الإشارة إلى أن المنشد السوري قاسم الجاموس، المعروف بلقب "أبو وطن" أو "منشد الثورة"، توفي مؤخراً إثر حادث سير مروع على طريق بلودان – الديماس في ريف العاصمة دمشق.

وقد أثار جدلاً واسعاً قبل وفاته بعد انشاده قصيدة "جايينك على كربلاء" التي أشار فيها إلى توجه المسلحين السوريين نحو العراق.