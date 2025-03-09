2025-03-09 10:36:04 - المصدر: ايشان

توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، استمرار تساقط الأمطار مع فرصة لحدوث عواصف رعدية، حتى يوم الأربعاء المقبل حيث سيشهد طقساً صحواً مع ارتفاع قليل في درجات الحرارة. وقالت الهيئة في بيان تابعته لمنصة “إيشان”، إن “غداً الاثنين سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط أمطار خفيفة الشدة في أماكن متفرقة من المنطقتين […]

ظهرت المقالة حتى الأربعاء المقبل.. الأنواء الجوية تتوقع استمرار الأمطار ترافقها عواصف رعدية أولاً على ايشان.



