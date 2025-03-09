2025-03-09 10:36:04 - المصدر: ايشان

حذّر زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، اليوم الأحد، مما يحدث في سوريا لأبناء الطائفة العلوية من أعمال عنف أسفرت عن مقتل العشرات منهم، داعيا الحكومة الجديدة في دمشق الى الابتعاد عن “العنف والطائفية”، لتضييع الفرصة على الصهاينة الذين يرومون اجتياح سوريا. وكتب الصدر في منشور له على منصة “إكس”: “تصلنا أخبار محزنة من […]

ظهرت المقالة الصدر يحذر حكومة الشرع مما فعلته بالعلويين: الصهاينة يرومون اجتياح سوريا أولاً على ايشان.



