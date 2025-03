2025-03-09 10:40:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد كشفتْ وزارة الداخليَّة عن سحب جميع الأسلحة من الوزارات غير الأمنيَّة مع تنظيم عمل الجهات الأمنيَّة وحصر السلاح بيد الجهات الأمنيَّة المخوَّلة، معلنةً تصدُّر محافظة الأنبار المرتبة الأولى على مستوى البلاد، بتسجيل الأسلحة المرخّصة، وضمن مشروع تنظيم السلاح الذي بدأ مطلع العام الماضي. وبحسب سكرتير ومقرِّر اللجنة الوطنيَّة الدائمة لتنظيم وحصر السلاح بيد الدولة […]

The post الداخلية تسحب الأسلحة من الوزارات غير الأمنية appeared first on جريدة المدى.