2025-03-09 10:40:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، بأن تضعف الحالة الجوية المؤثرة على العراق في المساء مع انخفاض بالحرارة وأمطار خفيفة الشدة.

