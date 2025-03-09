أربع مواجهات في ختام الجولة الـ23 من دوري نجوم العراق اليوم
2025-03-09 11:10:03 - المصدر: واع
بغداد – واع
تقام اليوم الأحد أربع مباريات في ختام منافسات الجولة الثالثة والعشرين من دوري نجوم العراق بكرة القدم للمحترفين.
حيث يضيف ملعب الفيحاء في محافظة البصرة، مواجهة مهمة تجمع بين نفط البصرة وضيفه الطلبة في تمام الساعة التاسعة وخمس عشرة دقيقة مساءً، وفي ذات التوقيت يلتقي الحدود مع الكرمة على ملعب الساحر أحمد راضي، ويواجه حامل اللقب، فريق الشرطة ضيفه كربلاء على ملعب الشعب الدولي في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً، وفي ذات التوقيت يستضيف نوروز على ملعبه وأمام جماهيره فريق القوة الجوية.
تقام اليوم الأحد أربع مباريات في ختام منافسات الجولة الثالثة والعشرين من دوري نجوم العراق بكرة القدم للمحترفين.
حيث يضيف ملعب الفيحاء في محافظة البصرة، مواجهة مهمة تجمع بين نفط البصرة وضيفه الطلبة في تمام الساعة التاسعة وخمس عشرة دقيقة مساءً، وفي ذات التوقيت يلتقي الحدود مع الكرمة على ملعب الساحر أحمد راضي، ويواجه حامل اللقب، فريق الشرطة ضيفه كربلاء على ملعب الشعب الدولي في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً، وفي ذات التوقيت يستضيف نوروز على ملعبه وأمام جماهيره فريق القوة الجوية.