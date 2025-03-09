بعد توجيه رئيس الوزراء بتشكيلها.. اللجنة التحقيقية بالمقر المخصص لمنظمة نخيل تعلن نتائجها

2025-03-09 11:15:01 - المصدر: واع

بغداد- واع

وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن المقر المخصص إلى (منظمة نخيل) في العاصمة بغداد.

وقال مدير عام دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أشرف الدهان لوكالة الأنباء العراقية (واع) ، اليوم الأحد: إن "رئيس مجلس الوزراء، وجه بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن إفادة (منظمة نخيل) بأن أمانة بغداد تجاوزت على المقر المخصص للمنظمة والممنوح لها"، مشيراً إلى أن "اللجنة التي وجه بتشكيلها رئيس الوزراء، برئاسة نائب مدير مكتب رئيس الوزراء، علي رزوقي وعضوية المستشار القانوني لرئيس الوزراء، علي فوزي ومدير عام دائرة المنظمات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أشرف الدهان".

وأوضح أن " اللجنة التحقيقية توصلت في نتائجها الى أن (منظمة نخيل) لم تقم بتحديد العقار المطلوب تخصيصه في طلبها كمعلم تراثي كما أنها لم تقم بمراجعة أمانة بغداد لاستكمال إجراءات التخصيص.

وأكد أن "اللجنة أوعزت إلى وزارة الثقافة والسياحة والآثار بتفعيل موافقة رئيس مجلس الوزراء المبلغ إليهم من مكتب رئيس مجلس الوزراء والمتضمن تخصيص أحد العقارات التابعة للوزارة الى منظمة نخيل العراق واستكمال إجراءات التخصيص بالسرعة اللازمة".

وأوضح أن "اللجنة التحقيقية أوصت بغلق التحقيق الإداري استناداً لأحكام المادة (10/ ثانياً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل لعدم وجود مقصرية".

كما أشار إلى أن "توجيهات رئيس الوزراء الى الجهات الحكومية كافة بتقديم التسهيلات اللازمة لدعم عمل المنظمات غير الحكومية في داخل العراق".