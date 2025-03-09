منافسات الجولة الــ23.. مباراتان تختتمان دوري نجوم العراق

2025-03-09 11:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تختتم، اليوم الأحد (9 آذار 2025)، منافسات الجولة الـ 23 من دوري نجوم العراق لكرة القدم بمبارتين في محافظتي البصرة والسليمانية.

حيث تبدأ المباراة الأولى في التاسعة والنصف مساءً بين فريق نفط البصرة وضيفه فريق الطلبة على ملعب الفيحاء.

اما المباراة الثانية فستقام على ملعب نوروز عند الساعة الـ 11:30 مساءً بين فريق نوروز وضيفه فريق القوة الجوية .

يشار الى ان لجنة المسابقات في اتحاد الكرة العراقي قررت تأجيل مباراة النفط مع القاسم التي كانت مقررة في الساعة الـ 9:30 من مساء أول أمس الجمعة، ضمن الجولة الـ23 من دوري نجوم العراق، بسبب سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التي أثرت على أرضية ملعب الساحر أحمد راضي، وسيتم الإعلان عن الموعد الجديد لاحقًا.