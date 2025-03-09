ارتفاع طفيف بأسعار الدولار مقابل الدينار في بغداد واربيل

2025-03-09 11:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي بشكل طفيف، صباح اليوم الأحد، في أسواق بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 148400 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح أمس السبت 148350 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 149500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 147500 دينار مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 148150 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 148000 دينار مقابل 100 دولار.