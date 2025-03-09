ارتفاع طفيف بأسعار الدولار مقابل الدينار في بغداد

2025-03-09 11:25:13 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي بشكل طفيف، صباح اليوم الأحد، في أسواق بغداد . وشهدت اسعار الدولار ارتفاعاً في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 148400 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح أمس السبت 148350 دينار مقابل 100 دولار. وسجلت اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقراراً حيث بلغ سعر البيع 149500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 147500 دينار مقابل 100 دولار. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام