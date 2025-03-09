النفط النيابية تكشف عن حلول عاجلة للغاز الإيراني

2025-03-09 11:25:13 - المصدر: الاقتصاد نيوز

كشفت لجنة النفط والغاز النيابية، اليوم الأحد، عن توجه الحكومة العراقية لاستيراد الغاز الخليجي بدلاً عن الإيراني بعد العقوبات الأمريكية الأخيرة، معلنة عن مشروع يجري العمل على إنجازه بسرعة عالية في البصرة، أقصى جنوبي البلاد. وقال المتحدث بإسم اللجنة علي شداد، إن مشكلة وزارة الكهرباء أنها أنشأت محطات في المحافظات العراقية تعتمد على الغاز فقط، بينما المحطات الموجودة في البصرة تكون مركبة تشتغل على الغاز و النفط الخام والأسود، وهذا ما ساهم باستقرار المنظومة الكهربائية في المحافظة. وأوضح أن رئيس الوزراء يتابع بنفسه و بشكل يومي إنجاز مشروع أنبوب نقل الغاز من المنصة العائمة في البصرة، مبينا أن وزارة النفط بدأت العمل به منذ قرابة الثلاثين يوماً وسينجز بسرعة عالية خلال 120 يوماً. وأضاف، أن نسبة الإنجاز تجاوزت لغاية الآن 30٪، مؤكداً أن المشروع سيسهم في نقل الغاز الخليجي بكميات تصل إلى 200 مقمق. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام