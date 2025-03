نائب المحافظ: شركات متخصصة تعمل على تصحيح وتحديث التصميم العمراني في ذي قار

2025-03-09 12:05:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أكد النائب الأول لمحافظ ذي قار، رزاق كشيش، أن الحكومة المحلية تعاقدت مع شركات متخصصة لتحديث وتصحيح التصميم القطاعي الأساس للمدن، وذلك استجابة للتوسع العمراني الكبير الذي شهدته المحافظة خلال السنوات الأخيرة. وأوضح كشيش، في حديثه لبرنامج “الناصرية بودكاست” الذي تبثه إذاعة وتلفزيون الناصرية، أن بعض الأقضية،...

