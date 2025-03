تحرك نيابي لاستحصال موافقات لمشاريع خدمية وتنموية في ذي قار

2025-03-09 12:05:11 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أكدت النائب عن محافظة ذي قار، هيفاء الجابري، أن نواب المحافظة يسعون بشكل مستمر للحصول على موافقات رسمية لإنشاء مشاريع خدمية وتنموية، مشيرة إلى أن هناك مخاطبات متواصلة مع الجهات المعنية لاستحصال التخصيصات المالية المطلوبة لدعم المشاريع الضرورية في المحافظة. وأوضحت الجابري، في حديثها لبرنامج “هموم الناس”...

