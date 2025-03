ارتفاع اسعار الدولار مقابل الدينار في أسواق بغداد

2025-03-09 12:20:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد سجلت أسعار صرف الدولار،اليوم الأحد ،ارتفاعاً طفيفاً خلال التعاملات في البورصتين الرئيسيتين والسوق المحلية بالعاصمة بغداد. وقال مراسل (المدى)، إن "أسعار صرف الدولار سجلت 148400 دينار مقابل كل 100 دولار أمريكي في محال الصيرفة في بغداد". وأضاف ان "أسعار البيع في الصيرفات سجلت 149500 دينار، أما أسعار الشراء فسجلت 147500 دينار مقابل كل 100 […]

