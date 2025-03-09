الداخلية: القبض على سوري في بغداد يقوم بالترويج للتنظيمات الإرهابية

2025-03-09 12:25:03 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، القبض على شخص (سوري الجنسية) في بغداد يقوم بالترويج للتنظيمات الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "من خلال المعلومات الواردة والرصد الإلكتروني، تمكنت مفارز قسم شرطة الزعفرانية ودوريات نجدة الزعفرانية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى، من إلقاء القبض على شخص (سوري الجنسية)، يقوم بترويج صفحات (الفيس بوك) للتنظيمات الإرهابية، ونشر منشورات محرضة على الطائفية، إذ تم إلقاء القبض عليه واعترف صراحةً بنشر المنشورات".

وأضافت أن "المتهم نافذ الإقامة ويروم السفر، إلا أن العملية الاستباقية حالت دون فراره، وتم إيداعه التوقيف في مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".