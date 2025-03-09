بتدخل حكومي.. يامال يمثل اسبانيا على حساب المغرب

2025-03-09 12:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشف المدير الرياضي السابق للمنتخب الإسباني، ألبرت لوكي، اليوم الأحد (9 آذار 2025)، كواليس اختيار لامين يامال للعب مع منتخب إسبانيا بدلاً من المغرب.

وقال لوكي، خلال حديثه عبر برنامج "إل لارغيرو" على إذاعة كادينا سير: "كانت قضية معقدة بحق. حضر مدرب المغرب خصيصا، وتدخلت الحكومة المغربية لمحاولة إقناعه، لكن عندما تحدثت معه، صرح لي بوضوح: أطمح لأن أصبح بطلا لأوروبا".

وأشار لوكي إلى أن يامال، "أكد له، رغم الضغوط من كل جانب، أنه يريد تمثيل إسبانيا"، قبل خوضه أول لقاءاته مع لاروخا.

وأضاف المسؤول الرياضي السابق، أن "إقناع والده كان أكثر صعوبة"، مشيرا إلى أن الأخير قال له "إنهم قد يقتلونه في المغرب (إذا اختار اللعب لإسبانيا)، وذكر أموراً أفضّل عدم الإفصاح عنها".

وقال لوكا إن والدة يامال، التي وصفها بالركيزة الأساسية التي يعتمد عليها النجم الصاعد، سألته عن دوافعه الحقيقية لضم ابنها للمنتخب الإسباني، مشيرا إلى أنه "أخفى أن السبب الرئيسي هو المنافسة مع المغرب" على اللاعب.

وبدلا من ذلك، ادعى، على حد قوله، أن اختيار اللاعب "كان مبنياً فقط على جدارته واستعداده الفني"، متجنبا الإشارة إلى الصراع القائم مع المغرب لاستقطابه.

المصدر: وكالات