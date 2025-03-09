الكرمة يبحث عن دفعة قوية في الترتيب قبل فترة التوقف
2025-03-09 12:50:03 - المصدر: واع
بغداد - واع
أكد المدرب المساعد لفريق الكرمة، وسام طالب، جاهزية فريقه لمواجهة الحدود في ختام الجولة الـ 23 من دوري نجوم العراق، مشيراً إلى أهمية تحقيق الفوز في المباراتين المقبلتين لتعزيز موقع الفريق في الترتيب العام.
وقال طالب لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" فريقنا تمكن من العودة إلى المسار الصحيح بعد الخسارة في بطولة الكأس أمام زاخو، وحققنا فوزاً مهماً على نوروز في ملعب الرمادي، وهدفنا الآن هو حصد النقاط الست من مواجهتي الحدود ونفط البصرة قبل فترة التوقف الدولي، مما يمنحنا أريحية أكبر ويساعدنا في تحسين مركزنا في جدول الترتيب."
وأضاف طالب أن " فريق الكرمة يضم لاعبين مميزين ويمتلك جهازاً فنياَ وإدارياً داعماً، مما يؤهله لتحقيق نتائج إيجابية والتقدم في جدول الدوري، مؤكداً أن النجاح في المباراتين المقبلتين ليس بالمهمة المستحيلة، لكنه يتطلب جهداً وعملاً متواصلاً من الجميع".
أكد المدرب المساعد لفريق الكرمة، وسام طالب، جاهزية فريقه لمواجهة الحدود في ختام الجولة الـ 23 من دوري نجوم العراق، مشيراً إلى أهمية تحقيق الفوز في المباراتين المقبلتين لتعزيز موقع الفريق في الترتيب العام.
وقال طالب لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" فريقنا تمكن من العودة إلى المسار الصحيح بعد الخسارة في بطولة الكأس أمام زاخو، وحققنا فوزاً مهماً على نوروز في ملعب الرمادي، وهدفنا الآن هو حصد النقاط الست من مواجهتي الحدود ونفط البصرة قبل فترة التوقف الدولي، مما يمنحنا أريحية أكبر ويساعدنا في تحسين مركزنا في جدول الترتيب."
وأضاف طالب أن " فريق الكرمة يضم لاعبين مميزين ويمتلك جهازاً فنياَ وإدارياً داعماً، مما يؤهله لتحقيق نتائج إيجابية والتقدم في جدول الدوري، مؤكداً أن النجاح في المباراتين المقبلتين ليس بالمهمة المستحيلة، لكنه يتطلب جهداً وعملاً متواصلاً من الجميع".