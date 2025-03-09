وزير النفط يترأس اجتماع "التسعيرة الشهري"

2025-03-09 12:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

ترأس نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني السواد، اليوم الأحد، (9 آذار 2025)، اجتماع التسعيرة الشهري.

وذكر المكتب الإعلامي لوزارة النفط في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "وزير النفط ترأس اجتماعاً مخصصاً لبحث تسعيرة النفط العراقي"

وأضاف أنه "تم خلال الاجتماع استعراض البحوث المقدمة من شركة تسويق النفط "سومو" الخاصة بالأسواق العالمية لتحديد أسعار النفط العراقي في الأسواق".

كما أوضح أن "الاجتماع حضره وكلاء الوزارة والمدراء العامون في الشركات والدوائر النفطية المعنية".



