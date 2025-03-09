100 مليار دولار سنويا.. إنفاق العراق يتجاوز أقوى 3 دول اقتصاديا

2025-03-09 12:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف رئيس مؤسسة عراق المستقبل، منارالعبيدي، يوم الأحد، عن معدل إيرادات وإنفاق العراق خلال العشر سنوات الأخيرة،وفيما بين أن البلاد تنفق سنويا 100 مليار دولار، وهو أعلى من الإنفاق السنوي لثلاثدول صاحبة اقتصاديات قوية، أشار إلى أن مشكلة البلد ليست بالموارد، بل بطريقةإدارتها.

وقال العبيدي في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "على مدار عشر سنوات، بلغت إجمالي إيرادات العراق 1028 ترليوندينار عراقي، حيث استحوذت الإيرادات النفطية على 92% من مجمل الإيرادات، بينما لمتساهم الإيرادات الضريبية والجمركية والمصادر الأخرى سوى بنسبة 8%".

وأضاف "في المقابل، أنفق العراق خلال نفسالفترة 1007 ترليونات دينار عراقي، بالإضافة إلى سلف غير مصفاة تتراوح بين 100-150ترليون دينار، ما يعني أن إجمالي الإنفاق تجاوز 1100 ترليون دينار عراقي، أي مايعادل تقريبا 1 ترليون دولار أمريكي".

وتابع "بذلك، يصبح معدل الإنفاق السنويللعراق بحدود 100 مليار دولار، وهو أعلى من معدل إنفاق العديد من الدول المتقدمة،حيث بلغ معدل الإنفاق السنوي لكل من: الإمارات العربية المتحدة:65 مليار دولار، ماليزيا: 82 مليار دولار،سنغافورة: 77 مليار دولار".

وأكد أنه "رغم أن العراق ينفق أكثر من هذه الدول، إلا أن ناتجه المحلي الإجماليلا يزال يعتمد بشكل شبه كامل على القطاع النفطي، مقارنةً بهذه الدول التي نجحت فيتنويع اقتصادها ليصل ناتجها المحلي إلى 500 مليار دولار سنويًا".

وبين أن "المفارقة الكبيرة تكمن في أن هذهالدول الثلاث لا تمتلك الموارد الطبيعية الهائلة التي يمتلكها العراق، ولا تملكنفس حجم الكتلة البشرية، ومع ذلك استطاعت بناء اقتصادات قوية ومزدهرة بميزانياتأقل مما ينفقه العراق، بينما العراق ما زال يرزح تحت وطأة سيطرة النفط والاقتصادالريعي والبطالة المقنعة والكثير من المشاكل الاقتصادية التي تتضخم وتكبر سنة بعدسنة".

ولفت إلى أن "المشكلة لم تكن يومًا فيالموارد، بل في طريقة إدارتها وتوظيفها لتحقيق التنمية المستدامة"، مضيفا أن"العراق بحاجة إلى إصلاحات اقتصادية عميقة تركز على تنويع الاقتصاد، تحسينكفاءة الإنفاق، ومكافحة الهدر المالي لضمان مستقبل اقتصادي مستدام".

وختم منشورهبـ"العراق بحاجة الى خمس كلمات ذكرهابرنامج مشهور عن التنمية قبل ايام، وهي (حكومة مستقرة لتحسين ادارة التنمية) وأيفقدان لأي كلمة بهذه العبارة سيؤدي الى سقوط كل الجملة".