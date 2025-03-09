العراق في صدارة مستوردي الحبوب والبقوليات من تركيا خلال شهر

2025-03-09 12:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اكدت وزارة التجارة والصناعة التركية، اليومالأحد، أن العراق جاء بالمرتبة الأولى باستيراد الحبوب والبقوليات ومنتجاتها منتركيا خلال شهر فبراير/ شباط الماضي.

وذكرت الوزارة في احصائيات لها تابعتها شفق نيوز، أن"تركيا حققت من مبيعات المنتجات الغذائية الاساسية من دقيق القمح والزيوتالنباتية والمعكرونة والبسكويت والمنتجات السكرية والكاكاو 1.2 مليار دولار"، مشيرة إلى أنها"رفعت صادراتها من هذه المنتجات في شباط بنسبة 2% مقارنة بنفس الفترة منالعام الماضي".

واضافت ان "الدول الأعلى استيرادا لهذه المنتجات هيالعراق اولا، ومن ثم الولايات المتحدة الامريكية ثانيا، وسوريا ثالثا"، مبينةان "الدول الافريقية جاءت ثانيا باكثر دول استيرادا بعد دول منطقة الشرقالاوسط".