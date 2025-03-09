بالتعاون مع الداخلية.. التربية تعقد مؤتمرها السنوي المناهض للظواهر الدخيلة

2025-03-09 13:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - يغداد

عقدت وزارة التربية، اليوم الأحد (9 آذار 2025)، بالتعاون مع وزارة الداخلية مؤتمرها السنوي المناهض للظواهر الدخيلة.

وقالت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "وزارة التربية /الفريق الوزاري/ ثقف نفسك قانونيا، عقدت المؤتمر السنوي لمناهضة الظواهر الدخيلة في الرصافة الثانية، بالتعاون مع وزارة الداخلية/ مديرية الشرطة المجتمعية، وسط حضور وفد مشارك من وزارة الصحة والاشراف التربوي".

واضاف البيان، ان "أعمال المؤتمر تضمنت استعراض منجزات الفريق الوزاري المتحققة، وقيد التنفيذ، إضافة الى مناقشات تهدف الى توعية المجتمع من مخاطر الظواهر الدخيلة والمؤثرات العقلية والابتزاز الالكتروني".

وأُختتم المؤتمر حسب البيان بـ"تكريم عدد من الشخصيات النسوية إحتفاء بيوم المرأة العالمي وتوزيع الشهادات التقديرية على المشاركين".