مجلس محافظة البصرة يلغي أمر العيداني بإنهاء تكليف رئيس هيئة الاستثمار

2025-03-09 13:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

أصدر مجلس محافظة البصرة، اليوم الأحد (9 آذار 2025)، قراراً بإلغاء الأمر الصادر عن محافظ البصرة أسعد العيداني بإنهاء تكليف رئيس هيئة استثمار المحافظة.

وذكر المجلس في وثيقة اطلعت عليها "بغداد اليوم" أنه أصدر كتاباً يلغي فيه أمر العيداني بإنهاء تكليف رئيس هيئة استثمار المحافظة علاء عبد الحسين سلمان من منصبه".

وكانت أظهرت وثيقة صادرة عن مكتب محافظ البصرة أسعد العيداني، حصلت عليها "بغداد اليوم"، يوم الأربعاء (5 آذار 2025)، أمرا بإنهاء تكليف رئيس هيئة استثمار المحافظة علاء عبد الحسين سلمان من منصبه.

نص الوثيقة:







