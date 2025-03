القبض على سوري في بغداد يروج للتنظيمات الإرهابية

2025-03-09 13:45:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، القاء القبض على شخص (سوري الجنسية) يقوم بالترويج للتنظيمات الإرهابية ويحرض طائفياً على مواقع التواصل الاجتماعي. وذكر بيان للوزارة تلقته (المدى) أن "من خلال المعلومات الواردة والرصد الالكتروني، تمكنت مفارز قسم شرطة الزعفرانية ودوريات نجدة الزعفرانية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى، من إلقاء القبض على شخص (سوري الجنسية) يقوم […]

