إصابتان بانهيار جزء من مبنى دائرة التقاعد في الناصرية (فيديو)

2025-03-09 13:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، يومالأحد، بحدوث انهيار جزئي في بناية مديرية التقاعد وسط مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "دائرةالتقاعد في الناصرية، مركز المحافظة، تعرضت للانهيار في أحد اجزائها، مما أدى إلىاصابة موظف في الدائرة وأحد مراجعيها".

وأضاف أن"فريق الدفاع المدني طوق مكان الدائرة وقام بإخلاءالدائرة من الموظفين والمراجعين وغلقها، لحين إكمال الإجراءات الاحترازية للموقعوإصلاح الانهيار".