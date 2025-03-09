2025-03-09 13:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مدير الموارد المائية في محافظة ديالى مهندالمعموري، يوم الأحد، عن تأمين مياه الشرب والسقي للصيف المقبل بشكل كامل بعد موجةالأمطار التي شهدتها المحافظة.

وقال المعموري لوكالة شفق نيوز، إن "موجة الأمطارخلال الساعات الماضية كانت بواقع 48 ملم في سائر مناطق محافظة ديالى وتعتبر ريةكاملة للخطة الزراعية الحالية التي تتجاوز 300 ألف دونم للمحاصيل وأهمهاالحنطة".

وأضاف أن "الأراضي الزراعية تحتاج الى رية أخيرةفقط، يكون موعدها بين 25 آذار/مارس و25 نيسان/ أبريل".

وتابع أن "غزارة الأمطار ساعدتنا بتخفيض التصاريفوالإطلاقات من السدود الخزنية وعززت خزيننا المائي فيها، وأبرزها بحيرة حمرين التيبلغ خزينها أكثر من 60 ‎%‎ من طاقتها الاستيعابيةالبالغة أكثر من مليارين متر مكعب".

وأكد المعموري، أن "الخزين المائي حاليا في ديالىيؤمن احتياجات الصيف المقبل بالكامل من حيث مياه الشرب وسقي البساتين"، داعياالمزارعين الى "عدم الاسراف بالمياه وترشيدها والاعتماد على طرق الري الحديثةوالاستفادة من مميزاتها".

يُذكر أن ديالى شهدت خلال الساعات الماضية موجة أمطارغزيرة، تركزت في المناطق الشرقية والشمالية والغربية، ما أدى إلى تدفق سيول كبيرةنحو بحيرة حمرين.