بينها بطولات دولية ومعسكر أوروبي.. إعداد مكثف لوطني اليد قبل التصفيات الآسيوية
2025-03-09 13:50:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
أكد رئيس الاتحاد العراقي لكرة اليد، أحمد رياض، أن المنتخب الوطني سيخوض عدة محطات إعدادية قبل المشاركة في البطولة الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، والتي ستقام في الكويت، مشيراً إلى أن أولى هذه المحطات، هو المعسكر التدريبي في محافظة النجف الأشرف.
وقال رياض لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد: إن" المعسكر الحالي يستمر لمدة خمسة أيام، وسيعقبه برنامج إعداد مكثّف، يتضمن إقامة بطولة رباعية تحمل اسم بطولة بغداد الدولية بالتنسيق مع رئيس مجلس المحافظة، كما تم الاتفاق مع محافظة النجف الأشرف على إقامة بطولة دولية ثابتة تحمل اسم بطولة النجف الدولية".
وأضاف رياض أن" المنتخب الوطني سيشارك في منافسات البطولة العربية في تونس خلال شهر أيار، والتي تضم ثمانية منتخبات قوية، إلى جانب بطولة التضامن الإسلامي، يليها إقامة معسكر خارجي في أوروبا في شهر آب المقبل، ثم الدخول في معسكر مغلق استعداداً للتصفيات المؤهلة لكأس العالم".
وعن اختيار النجف لإقامة المعسكر، أوضح رياض، أن" المحافظة تمتلك جميع المقومات اللازمة لإنجاح معسكر منتخب كرة اليد، بما في ذلك البنية التحتية، الصالات الرياضية، الفنادق، النقل الداخلي، والمرافق التدريبية، فضلاً عن التعاون المثمر بين إدارة المحافظة واتحاد كرة اليد، مشيراً إلى أن نجاح البطولة العربية التي أقيمت مؤخراً في النجف كان دافعاً لاختيارها مجدداً لاستضافة المعسكر".
وفي ما يخص الجهاز الفني، بين رياض أن" اختيار المدرب الكرواتي كوران بيركوفتش، جاء بعد دراسة عدد من السير الذاتية لمدربين عالميين، بهدف تجاوز العقبة التي تفصل المنتخب عن التأهل لكأس العالم، مؤكداً أن العراق سبق له الوصول إلى المراحل الحاسمة في التصفيات، لكنه لم يتمكن من العبور إلى الأدوار المتقدمة، مما استدعى التعاقد مع مدرب من طراز عالمي لمساعدة الفريق على تحقيق هذا الهدف".
وفي سياق متصل، كشف رياض عن تشكيل لجنة خاصة لمتابعة استدعاء اللاعبين المغتربين من أصول عراقية، والعمل على استكمال أوراقهم الرسمية، بهدف نقل الخبرات الأوروبية إلى المنتخب الوطني.
وفي ختام حديثه، ناشد رئيس الاتحاد، رئيس الوزراء للتدخل في حل الأزمة المالية التي تواجه الاتحادات الرياضية، مشيراً إلى أن " اتحاد كرة اليد، كغيره من الاتحادات، لم يتلقَ أي منح مالية منذ أكثر من عام، مما يؤثر سلباً في الاستعدادات للاستحقاقات الدولية، بالإضافة إلى تأخر دفع رواتب واستحقاقات المدربين ".
أكد رئيس الاتحاد العراقي لكرة اليد، أحمد رياض، أن المنتخب الوطني سيخوض عدة محطات إعدادية قبل المشاركة في البطولة الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، والتي ستقام في الكويت، مشيراً إلى أن أولى هذه المحطات، هو المعسكر التدريبي في محافظة النجف الأشرف.
وقال رياض لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد: إن" المعسكر الحالي يستمر لمدة خمسة أيام، وسيعقبه برنامج إعداد مكثّف، يتضمن إقامة بطولة رباعية تحمل اسم بطولة بغداد الدولية بالتنسيق مع رئيس مجلس المحافظة، كما تم الاتفاق مع محافظة النجف الأشرف على إقامة بطولة دولية ثابتة تحمل اسم بطولة النجف الدولية".
وأضاف رياض أن" المنتخب الوطني سيشارك في منافسات البطولة العربية في تونس خلال شهر أيار، والتي تضم ثمانية منتخبات قوية، إلى جانب بطولة التضامن الإسلامي، يليها إقامة معسكر خارجي في أوروبا في شهر آب المقبل، ثم الدخول في معسكر مغلق استعداداً للتصفيات المؤهلة لكأس العالم".
وعن اختيار النجف لإقامة المعسكر، أوضح رياض، أن" المحافظة تمتلك جميع المقومات اللازمة لإنجاح معسكر منتخب كرة اليد، بما في ذلك البنية التحتية، الصالات الرياضية، الفنادق، النقل الداخلي، والمرافق التدريبية، فضلاً عن التعاون المثمر بين إدارة المحافظة واتحاد كرة اليد، مشيراً إلى أن نجاح البطولة العربية التي أقيمت مؤخراً في النجف كان دافعاً لاختيارها مجدداً لاستضافة المعسكر".
وفي ما يخص الجهاز الفني، بين رياض أن" اختيار المدرب الكرواتي كوران بيركوفتش، جاء بعد دراسة عدد من السير الذاتية لمدربين عالميين، بهدف تجاوز العقبة التي تفصل المنتخب عن التأهل لكأس العالم، مؤكداً أن العراق سبق له الوصول إلى المراحل الحاسمة في التصفيات، لكنه لم يتمكن من العبور إلى الأدوار المتقدمة، مما استدعى التعاقد مع مدرب من طراز عالمي لمساعدة الفريق على تحقيق هذا الهدف".
وفي سياق متصل، كشف رياض عن تشكيل لجنة خاصة لمتابعة استدعاء اللاعبين المغتربين من أصول عراقية، والعمل على استكمال أوراقهم الرسمية، بهدف نقل الخبرات الأوروبية إلى المنتخب الوطني.
وفي ختام حديثه، ناشد رئيس الاتحاد، رئيس الوزراء للتدخل في حل الأزمة المالية التي تواجه الاتحادات الرياضية، مشيراً إلى أن " اتحاد كرة اليد، كغيره من الاتحادات، لم يتلقَ أي منح مالية منذ أكثر من عام، مما يؤثر سلباً في الاستعدادات للاستحقاقات الدولية، بالإضافة إلى تأخر دفع رواتب واستحقاقات المدربين ".