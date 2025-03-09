المفوضية تعلن أعداد الناخبين في الانتخابات النيابية المقبلة

2025-03-09 13:50:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت مفوضية الانتخابات، اليوم الأحد (9 آذار 2025)، عن أعداد الناخبين الذين سيشاركون في الانتخابات النيابية المقبلة.

وذكرت المفوضية في وثيقة اطلعت عليها "بغداد اليوم" أن "اكثر من 28 مليون ناخب عراقي سيشاركون في الانتخابات النيابية المقبلة".

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت، يوم الاثنين (10 شباط 2025)، استعداداتها الفنية لإجراء انتخابات مجلس النواب 2025.

وقال رئيس مجلس المفوضين في المفوضية القاضي عمر أحمد محمد، في تصريح صحفي، تابعته "بغداد اليوم"، إن "مراكز التسجيل في المحافظات تجري حالياً التسجيل البايومتري للناخبين لغرض إنجاح عملية انتخاب مجلس النواب 2025، والتي ستجري قبل مدة (45) يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الحالية لمجلس النواب".

نص الوثيقة:







