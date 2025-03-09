المفوضية: أكثر من 28 مليون عراقي يحق لهم المشاركة بالانتخابات

2025-03-09 13:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات،اليوم الأحد، أن أعداد العراقيين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات النيابيةالمقبلة بلغ أكثر من 28 مليون ناخب.

ونشرت المفوضية احصائيات اطلعت عليها شفق نيوز، تظهرارتفاع أعداد المواطنين القادرين على المشاركة بالانتخابات، حيث احتلت الرصافة فيبغداد المرتبة الاولى، تليها الكرخ، ومن ثم ميسان ونينوى والانبار وذي قار.

وفي وقت سابق كشفت المفوضية، عن وجود قرابة مليون ناخب منتولد عام 2007 بعد وصولهم لسن 18 سنة وهو السن القانوني الذي يبيح المشاركة فيالانتخابات، فيما أكدت أن تحديد موعد الانتخابات التشريعية يجب أن يكون قبل انتهاءالدورة البرلمانية بـ 45 يوماً، وذلك استناداً إلى القانون الانتخابي رقم 12 لسنة2018 المعدل.

يذكر أن عدد الناخبين، الذين كان يحق لهم المشاركة فيانتخابات 2021، بلغ 25 مليونا و139 ألفا و375، فيما كان عدد الناخبين في انتخاباتعام 2018، هو 24 مليونا و352 ألفا و253 ناخبا.