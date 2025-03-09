مجلس البصرة يعترض طريق العيداني للظفر بهيئة الاستثمار (وثيقة)

2025-03-09 13:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدر مجلس محافظة البصرة، اليوم الأحد، وثيقةرسمية تضمنت إلغاء الأمر الإداري الصادر من المحافظ اسعد العيداني بخصوص إقالةرئيس هيئة الاستثمار و تكليف نفسه من موقع أدنى بالمنصب.

و جاء في الوثيقة التي حصلت عليها وكالة شفق نيوز، أن"الأمر الإداري الصادر من المحافظ مخالف للقانون كون منصب رئيس هيئةالاستثمار في المحافظة من المناصب العليا وهذا ما نصت عليه المادة 7/تاسعا - (1)،وأن إعفاءه يجب أن يكون من خلال المجلس".

واضافت الوثيقة، أنه "وفقاً للصلاحيات الممنوحةلمجلس المحافظة في القانون المشار إليه واستناداً إلى الرأي القانوني الصادر مناللجنة القانونية ولكون رئيس هيئة استثمار البصرة مكلف رسمياً من قبل رئيسالوزراء، وعليه لا يمكن إنهاء تكليفه إلا من خلال الجهة التي أصدرت أمر التكليف،وبناء على ذلك يعتبر الأمر الإداري فاقداً لسنده".

وباشر محافظ البصرة أسعد عبد الأمير العيدانيّ، صباحاليوم الأحد، في مقر هيئة الاستثمار مهامه رئيساً للهيأة من موقع أدنى، وفقاً لأمرإداري صدر سابقاً منه بتكليف نفسه بالمنصب.