كهرباء 24 ساعة .. مشروع "روناكي" يتسع ليشمل دهوك في اقليم كوردستان

2025-03-09 13:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن رئيس الحكومة المحلية في محافظة دهوك علي تتر، يوم الأحد، أن وزارة الكهرباء باشرت في تنفيذ مشروع "النور = روناكي" لأول مرة بالمحافظة بعد اربيل والسليمانية.

وقال تتر في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إنه "تمت المباشرة بتنفيذ مشروع (النور) في محافظة دهوك لإمداد الطاقة للمشتركين في الحصول عليها على مدار 24 ساعة".

وأردف بالقول: قد شرعنا فعلا بهذا المشروع بقضاء العمادية، وسوق دهوك، وفي العديد من البيوت داخل المحافظة، مؤكدا ان هذا المشروع أقل تكلفة ومشاكل وافضل من الناحية الصحية والبيئية إذا ما تمت مقارنته مع المولدات الاهلية.

وأشار تتر الى أن الجهات التي تعادي المشروع تحاول خلق عرقة أمام المضي به.

وكانت حكومة إقليم كوردستان قد أعلنت في تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2024، عن مشروع (النور = روناكي) بهدف القضاء على مشاكل الكهرباء التي عانت منها الإقليم لعقود من الزمن.