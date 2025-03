2025-03-09 14:00:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:شهدت محافظة ذي قار اليوم حادثا مروريا بعد سقوط مركبة صالون داخل نفق قيد الإنشاء قرب جامعة الشطرة، مما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص كانوا على متنها. وذكر المصدر لشبكة أخبار الناصرية أن المركبة انحرفت عن مسارها وسقطت داخل النفق الذي لا يزال قيد الإنشاء، مشيرًا إلى المصابين...

