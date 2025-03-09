رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية: خميس الخنجر طائفي ولا يستحق تمثيل سنة العراق المعتدلين

2025-03-09 14:25:12 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى -

اتهم رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية كريم عليوي المحمداوي السياسي خميس الخنجر بالتناقض في أقواله وافعاله ولا يستحق ان يمثل سنة العراق المعتدلين.

وقال المحمداوي في بيان ان "الخنجر ومن لف لفه هؤلاء طائفيين لا يمكن السكوت عليهم اذ نجدهم يمتدحون حزب البعث الصدامي ويعتبرون قانون المسائلة والعدالة مجحف بحقهم"، مبينا انه "حينما وصلت إلى الإبادة الجماعية لشيعة سورية يؤيد المرتزقة بقتل السوريين الأصلاء وينعتهم بحزب البعث رغم انً المجازر لم تختصر على الكبار فقط بل تم قتل الكثير من العوائل بأكملها".

ودعا المحمداوي المجتمع الدولي "للوقوف بوجه العصابات التي تقوم بإبادة المواطنين السوريين العزل ونطالب بحقوق الانسان".