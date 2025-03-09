وزير العدل يؤكد أهمية الالتزام بالجدول الزمني لإنجاز مشروع تأهيل أقسام السجون

2025-03-09 14:55:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

أكد وزير العدل، خالد شواني، اليوم الأحد، على أهمية الالتزام بالجدول الزمني لإنجاز مشروع تأهيل أقسام سجن بغداد المركزي تمهيداً لدخوله الخدمة.

وذكر بيان لوزارة العدل تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير العدل، خالد شواني، أجرى زيارة ميدانية إلى مجمع سجن بغداد المركزي، برفقة الوكيل الأقدم، زياد خليفة التميمي، للاطلاع على المراحل النهائية لإنجاز تأهيل عدد من الأقسام الجديدة تمهيدا لدخوله الخدمة، وذلك في إطار خطة الوزارة لتخفيف الاكتظاظ داخل السجون وتحسين البيئة الإصلاحية وفق المعايير الدولية".

وأشار، الى "ضرورة أن تكون جميع مرافق القسم الجديد مطابقة لأحدث المواصفات الفنية التي تضمن توفير بيئة إنسانية ملائمة للنزلاء، مع الالتزام الكامل بمعايير حقوق الإنسان، بما يسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن والإصلاح"، مؤكدا على "أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنجاز المشروع، لضمان إدخاله الخدمة في أسرع وقت ممكن".

وتابع، أن "هذه الزيارة، تأتي ضمن سلسلة من الجولات الميدانية التي يجريها وزير العدل لمتابعة تنفيذ استراتيجية الوزارة في تطوير البنية التحتية للمؤسسات الإصلاحية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للنزلاء، بما يحقق التوازن بين الإصلاح، وإعادة التأهيل، وتعزيز الأمن المجتمعي".