مذكرة تفاهم تربوية تسهل عمل الموظفين في المدارس العراقية والتركية

2025-03-09 14:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحث وزير التربية العراقي إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الأحد، مع رئيس مؤسسة المعارف التركية محمود أوزديل، والوفد المرافق له، تفاصيل مذكرة تفاهم تربوية تهدف إلى تسهيل عمل الموظفين في مدارس معارف التركية داخل العراق والعكس.

جاء ذلك في لقاء جمع الجبوري وأوزديل في مبنى وزارة التربية ببغداد، وفق بيان صدر عن الوزارة، ورد إل وكالة شفق نيوز،

وقالت الوزارة في بيانها، إن الجانبين ناقشا واقع المدارس العراقية في تركيا، التي يبلغ عددها 62 مدرسة، وسبل تطويرها، كما تم التطرق إلى دعم عمل اللجان الإشرافية في تلك المدارس ووضع آليات عمل تضمن الحفاظ على الهوية الوطنية في المناهج الدراسية.

وأضاف البيان أنه تم مناقشة احتياجات موظفي مدارس معارف التركية البالغ عددهم 315 موظفًا، فضلاً عن دراسة إمكانية فتح مدارس تركية جديدة في محافظتي نينوى والبصرة بعد نجاح التجربة في بغداد وكركوك.

وأشار البيان، إلى أن الهدف من هذه المذكرة هو تحقيق جودة تعليمية عالمية واستدامة تربوية تسهم في بناء جيل ذو كفاءة علمية وابتكار.