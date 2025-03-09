الجمارك: إنجاز 93 بالمئة من المرحلة الأولى لمشروع الأتمتة

2025-03-09 15:05:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – محمد الطالبي

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الأحد، إنجاز 93 بالمئة من المرحلة الأولى لمشروع الأتمتة، وفيما توقعت إتمام المرحلة الثانية في منتصف عام 2026، أكدت أن نظام الإسكودا الإلكتروني سيعزز الشفافية ويقلل من حالات الفساد.

وقال مدير مشروع أتمتة وتحديث الجمارك في الهيئة، فراس العبيدي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مشروع الأتمتة وتحديث الجمارك يتكون من ثلاث مراحل، حيث تم إنجاز 93% من المرحلة الأولى، بينما بلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الثانية التي نعمل عليها حالياً 33%، ومن المتوقع إتمامها في منتصف عام 2026، أما المرحلة الثالثة الخاصة بالنافذة الواحدة فسيتم إنجازها تباعاً".

وأوضح أن "نظام الأتمتة هو نظام إلكتروني حديث يُستخدم في العديد من دول العالم، وخاصة نظام الإسكودا الذي يخضع لإشراف ورعاية منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية"، مؤكداً أن "هذا النظام سيسهم في تحسين العمل الجمركي وفقاً للمعايير العالمية لمنظمة التجارة العالمية، ويعزز الاقتصاد الوطني، ويقلل من حالات الفساد والتلاعب".

وأضاف العبيدي قائلاً: "واجهنا العديد من التحديات، إلا أن هناك دعماً كبيراً من قبل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني ووزيرة المالية، طيف سامي، وبفضل هذا الدعم، تمكنا من تأمين التمويل اللازم ووضع الخطط الأساسية للبدء في المشروع، وتم قطع شوط كبير في تنفيذه".

وأشار إلى أن "نظام الإسكودا، الذي يعتمد على نظام الحوكمة الإلكترونية، مُعتمد في 180 دولة وإقليم حول العالم، وعند اكتمال جميع مراحله، سيتمكن العراق من الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، التي تعد الجهة الراعية الرئيسة لهذا المشروع".