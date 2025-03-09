2025-03-09 15:09:05 - المصدر: ايشان

دعا الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)، إلى “الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي”، وذلك بعد مقتل أكثر من ألف شخص بينهم مئات المدنيين العلويين، في اشتباكات بدأت الخميس في المنطقة الساحلية غرب البلاد. وقال الشرع خلال كلمة ألقاها، اليوم الأحد، في مسجد بدمشق إن “ما يحصل في البلد هو تحديات متوقعة”، مضيفاً […]

ظهرت المقالة أكثر من 1000 ضحية.. الجولاني عن مجزرة العلويين: تحديات متوقعة أولاً على ايشان.



