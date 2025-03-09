2025-03-09 15:09:05 - المصدر: ايشان

أعلنت الخارجية الأميركية، اليوم الأحد، رسميا إنهاء إعفاء العراق من استيراد الغاز الإيراني، كجزء من حملة “الضغط الأقصى” التي يشنها ترامب ضد طهران، بحسبما نقلت وكالة رويترز. ونقلت رويترز، عن متحدث في الخارجية الأميركية، قوله إن “القرار بعدم تجديد الإعفاء عند انتهاء صلاحيته يضمن أننا لا نسمح لإيران بأي درجة من التخفيف الاقتصادي أو المالي”. […]

ظهرت المقالة رسمياً.. واشنطن تلغي إعفاء العراق من استيراد الغاز الإيراني أولاً على ايشان.



