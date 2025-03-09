بمشاركة عراقية.. انطلاق اجتماع "الجوار السوري" في الأردن

2025-03-09 15:55:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انطلق في العاصمة الأردنية عمان، يوم الأحد، اجتماع دول الجوار السوري،بمشاركة العراق، والهادف إلى مناقشة التحديات الأمنية المشتركة.

ووفقا لما نقلهموقع "المملكة" الأردني، فإن الاجتماع سيبحثسبل إسناد الشعب السوري في جهوده لإعادة بناء وطنه على الأسس التي تضمن وحدتهوسيادته وأمنه واستقراره، وتخلصه من الإرهاب، وتضمن ظروف العودة الطوعية للاجئين،وتحفظ حقوق جميع أبنائه.

ويشارك من العراق في الاجتماع، نائب رئيس مجلسالوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، ووزير الدفاع ثابت العباسي، ورئيس جهازالمخابرات الوطني حميد الشطري.

فيما يشارك من الجانب التركي، وزير الخارجيةهاكان فيدان، ووزير الدفاع يشار غولر، ورئيس وكالة الاستخبارات الوطنية إبراهيمقالن، ومن سوريا، وزير الخارجية أسعد الشيباني، وزير الدفاع مرهف أبو قصرة،ورئيس جهاز الاستخبارات أنس خطاب، ومن لبنان، وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، وزير الدفاع الوطنياللواء ميشال منسى، ومدير المخابرات العميد أنطوان قهوجي.

وكانت وكالة شفق نيوز، نشرت يوم 27 شباط/فبرايرالماضي، نقلاً عن مصادر مطلعة، بقرب الإعلان عن تشكيل التحالف الرباعي الاستراتيجيبين (العراق - تركيا - سوريا - الأردن).

واعتبرت المصادر التي تحدثت للوكالة، أن"الوضع والمرحلة الحالية تتطلب الاسراع في تنفيذ المهام المنوطة بالتحالفبضبط أمن المنطقة ومنع تحركات الجماعات الارهابية من ممارسة انشطتها القتالية،خصوصا عند المناطق الرخوة القريبة من الشريط الحدودي الواصل بين الدول المتحالفةأو حتى داخل المدن".

وفي بداية يناير/كانون الثاني الماضي وقعالأردن مع سوريا اتفاقية تنص على تأسيس لجنة مشتركة لضمان أمن الحدود، وذلك خلالزيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لعمان، التي بحث فيها مع نظيره الأردنيأيمن الصفدي قضايا تهريب السلاح والمخدرات واللاجئين السوريين والتعاون الاقتصادي.

وقبلها أوفد العراق رئيس الاستخبارات حميدالشطري إلى دمشق، ووفقا لما أكدته وسائل إعلام سورية وعراقية، فإن اللقاء ناقشضرورة العمل المشترك لضمان عدم عودة ظهور تنظيم الدولة.

وأفادت وكالة رويترز، يوم أمس، في خبر ترجمته وكالة شفق نيوز، بأن اجتماعاً سيعقد في العاصمة عمان غداً الأحد، يضم العراقوسوريا والأردن وتركيا، لمناقشة التعاون الأمني والتطورات الإقليمية، وأكدت أن وزراءخارجية الدول الأربع سيحضرون الاجتماع بالإضافة إلى وزراء الدفاع أو الزعماءالعسكريين، ورؤساء منظمات الاستخبارات في البلدان الأربع.

‎وأضافت، أن المسؤولين سيناقشون التعاون في مجالات الأمنومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، فضلا عن التطورات الإقليمية.