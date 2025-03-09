بعد تعطيل جلساته.. توجه داخل البرلمان العراقي لحله والمضي بانتخابات مبكرة

2025-03-09 15:55:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف النائبالمستقل حسين السعبري، يوم الأحد، عن وجود توجه لحل مجلس النواب العراقي والذهابلانتخابات مبكرة، في حال استمرار تعطيل جلساته.

وقال السعبريلوكالة شفق نيوز، إن "عدم اكتمال النصاب القانوني لإنعقاد جلساتمجلس النواب، تسبب لنا بمشكلة وحرج إضافة إلى أن هذا الأمر يعطل الدور الرقابيوالتشريعي للمجلس".

وأضاف: "طالبنا رئيس مجلس النواب بالذهاب إلى انتخابات مبكرة بدلا من التعطيلالمستمر لعمل البرلمان"، مبينا أنه "إذا بقى وضع المجلس معطل هكذا، سنتجهلجمع تواقيع من النواب لحل البرلمان والذهاب إلى الانتخابات المبكرة".

ويشهد مجلس النواب، تعطيلا مستمرا لجلساته، عبرعدم تحقق النصاب القانوني لعقدها، رغم إعلان جدول الأعمال وتحديد موعد الجلسة.

ومن المفترض أن تجرى الانتخابات التشريعية في شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وهو الموعد الدستوري لها.