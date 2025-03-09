رابطة الدوري تمنح 5 أيام للقاء برشلونة وأوساسونا المؤجل

2025-03-09 16:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تأجلت مباراة برشلونة وأوساسونا، التي كان مقررا إقامتها مساء أمس السبت، بعد وفاة طبيب الفريق الأول، كارليس مينارو غارسيا بحسب برشلونة.

ومنح ناديي برشلونة وأوساسونا، مهلة 5 أيام للاتفاق على موعد جديد للمباراة بحيث لا يؤثر ذلك على سير المسابقة، بحسب رابطة الدوري الاسباني.

و ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، "سيتعين إيجاد موعد جديد لمباراة برشلونة وأوساسونا في ظل تقويم مضغوط للنادي الكتالوني في تلك المرحلة من الموسم"، موضحة ان هذا الامر سيزيد الضغط على لبرشلونة كونه ينافس على كافة البطولات الممكنة حتى الآن وهي الدوري الإسباني دوري أبطال أوروبا كأس ملك إسبانيا".

وبينت، أنه في حال "تأهل برشلونة إلى نهائي كأس بطولتي دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا، فإن مباراته ضد أوسسونا لن تقام إلا يوم الأربعاء 21 مايس المقبل لعدم وجود إمكانية خوض مباراة في منتصف الأسبوع".

فيما ستكون كافة الخيارات متاحة إذا ودع برشلونة بطولة دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء المقبل على يد بنفيكا، أو إذا خرج من كأس ملك إسبانيا أمام أتلتيكو مدريد من دور نصف النهائي.

وأشارت إلى إنه في تلك الحالة سيكون يوم 26 نيسان المقبل موعدا متاحا لخوض مباراة برشلونة وأوساسونا.

المصدر: وكالات