واشنطن: إيران مورد غير موثوق ونحث العراق على إنهاء اعتماده على طاقتها

2025-03-09 16:20:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أفادت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الأحد، بأن التحول في مجال الطاقة في العراق يوفر فرصًا كبيرة للشركات الأميركية. وذكرت الوزارة في تصريح أن "إيران تعدّ موردًا غير موثوق للطاقة، ونحث الحكومة العراقية على وقف اعتمادها على مصادر الطاقة الإيرانية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز أمن الطاقة في البلاد". وختمت حديثها بالقول: "حملة الضغط […]

