السفارة الأمريكية في بغداد: استيراد الغاز الطبيعي خارج منظومة العقوبات

المدى/بغداد أفادت السفارة الأمريكية ببغداد، اليوم الأحد، بأن استيراد الغاز الطبيعي خارج منظومة العقوبات الأمريكية. وذكر بيان صادر عن اللجنة المالية النيابية العراقية تلقته (المدى) أن "رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية في العراق دانيال روبنستين والوفد المرافق"، مؤكداً على ضرورة التواصل الدائم لتصحيح مسار العلاقات العراقية- الأميركية". وأضاف البيان […]

