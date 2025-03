2025-03-09 16:30:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أعلنت مديرية الدفاع المدني في ذي قار عن إخلاء مبنى دائرة التقاعد في المحافظة، بعد تساقط أجزاء خرسانية من الطابق الثاني، مما شكل خطراً على الموظفين والمراجعين. وقال العقيد علي عمران، مسؤول إعلام المديرية، في تصريح خاص لـشبكة أخبار الناصرية، إن فرق الإنقاذ هرعت فور تلقي البلاغ...

The post إخلاء مبنى التقاعد في ذي قار بعد تساقط أجزاء خرسانية دون تسجيل إصابات appeared first on شبكة اخبار الناصرية.